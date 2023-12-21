Україна активно будує фортифікації. У Генштабі показали масштабні укріплення — фото
Будівництво фортифікацій (Фото: Генштаб ЗСУ)

В Україні активно продовжується процес зведення фортифікаційних споруд. Відповідні фотографії опублікувала пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що на певних ділянках продовжується будівництво укріплень.

Україна активно будує фортифікації. У Генштабі показали масштабні укріплення — фото

Роботи ведуть підрозділи Державної спеціальної служби транспорту.

Україна активно будує фортифікації. У Генштабі показали масштабні укріплення — фото

Точна ділянка зведення не називається.

Україна активно будує фортифікації. У Генштабі показали масштабні укріплення — фото

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський обговорили питання фронтового забезпечення, постачання зброї та посилення захисних ліній уздовж фронту.

  • 30 листопада президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

Читайте також: "Не лише лобові атаки". Як Україна переходить до оборони І чому це – нормально

війнаГенштабоборонаукріпленняфортифікації