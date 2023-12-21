Україна активно будує фортифікації. У Генштабі показали масштабні укріплення — фото
В Україні активно продовжується процес зведення фортифікаційних споруд. Відповідні фотографії опублікувала пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що на певних ділянках продовжується будівництво укріплень.
Роботи ведуть підрозділи Державної спеціальної служби транспорту.
Точна ділянка зведення не називається.
Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський обговорили питання фронтового забезпечення, постачання зброї та посилення захисних ліній уздовж фронту.
- 30 листопада президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.
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