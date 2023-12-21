Украина активно строит фортификации. В Генштабе показали масштабные укрепления — фото
В Украине активно продолжается процесс возведения фортификационных сооружений. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что на определенных участках продолжается строительство укреплений.
Работы ведут подразделения Государственной специальной службы транспорта.
Точный участок возведения не называется.
Недавно министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудили вопросы фронтового обеспечения, поставки оружия и усиления защитных линий вдоль фронта.
- 30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.
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