Украина активно строит фортификации. В Генштабе показали масштабные укрепления — фото
Строительство фортификаций (Фото: Генштаб ВСУ)

В Украине активно продолжается процесс возведения фортификационных сооружений. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что на определенных участках продолжается строительство укреплений.

Украина активно строит фортификации. В Генштабе показали масштабные укрепления — фото

Работы ведут подразделения Государственной специальной службы транспорта.

Украина активно строит фортификации. В Генштабе показали масштабные укрепления — фото

Точный участок возведения не называется. 

Украина активно строит фортификации. В Генштабе показали масштабные укрепления — фото

Недавно министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудили вопросы фронтового обеспечения, поставки оружия и усиления защитных линий вдоль фронта.

  • 30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
  • 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
  • 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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