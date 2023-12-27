Фортификации строим усиленно, все по плану, Россия сильнее нас в минировании — генерал ВСУ
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что строительство фортификаций на фронте усилилось. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.
По его словам, главное в обороне — это окопы, блиндажи и укрытия, а также подходы к этим укрытиям для личного состава и техники.
"Эти вопросы проводились, проводятся, а при поддержке президента усилились. Потому что усилили привлекаемые к отработке ресурсы, определили конкретные рубежи, а также ответственность должностных лиц – как военных, так и гражданских. Все производится согласно плану", – сказал Тарнавский.
Он считает, что россияне не превосходят украинские силы в строительстве укреплений.
"Россияне в чем преобладают? Это минирование участков на местности. Там, где они создали инженерные узлы заграждений. Ну и теми бетонными сооружениями, которые сделали невозможным быстрое продвижение наших военнослужащих. Но в основном – это участки минирования", — заявил генерал.
Военачальник подчеркнул, что враг создал многослойные минные поля из противотанковых и противопехотных мин.
"Но мы тоже как минимум такие линии оборонительных рубежей выставляем", — резюмировал командующий.
Недавно в Генеральном штабе показали фото процесса строительства фортификаций.
- 30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.
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