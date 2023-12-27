Фортификации строим усиленно, все по плану, Россия сильнее нас в минировании — генерал ВСУ

Тарнавский считает, что Вооруженные Силы Украины не уступают россиянам в вопросе строительства фортификаций

Фортификации (Фото: ВСУ)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что строительство фортификаций на фронте усилилось. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

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По его словам, главное в обороне — это окопы, блиндажи и укрытия, а также подходы к этим укрытиям для личного состава и техники.

"Эти вопросы проводились, проводятся, а при поддержке президента усилились. Потому что усилили привлекаемые к отработке ресурсы, определили конкретные рубежи, а также ответственность должностных лиц – как военных, так и гражданских. Все производится согласно плану", – сказал Тарнавский.

Он считает, что россияне не превосходят украинские силы в строительстве укреплений.