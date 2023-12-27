Фортификации строим усиленно, все по плану, Россия сильнее нас в минировании — генерал ВСУ
Фортификации (Фото: ВСУ)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что строительство фортификаций на фронте усилилось. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

По его словам, главное в обороне — это окопы, блиндажи и укрытия, а также подходы к этим укрытиям для личного состава и техники. 

"Эти вопросы проводились, проводятся, а при поддержке президента усилились. Потому что усилили привлекаемые к отработке ресурсы, определили конкретные рубежи, а также ответственность должностных лиц – как военных, так и гражданских. Все производится согласно плану", – сказал Тарнавский.

Он считает, что россияне не превосходят украинские силы в строительстве укреплений. 

"Россияне в чем преобладают? Это минирование участков на местности. Там, где они создали инженерные узлы заграждений. Ну и теми бетонными сооружениями, которые сделали невозможным быстрое продвижение наших военнослужащих. Но в основном – это участки минирования", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что враг создал многослойные минные поля из противотанковых и противопехотных мин. 

"Но мы тоже как минимум такие линии оборонительных рубежей выставляем", — резюмировал командующий.

Недавно в Генеральном штабе показали фото процесса строительства фортификаций. 

  • 30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
  • 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
  • 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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