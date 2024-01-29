Табаевка. Россияне заявили о захвате поселка под Купянском, ВСУ опровергают — идут бои

Фитьо заявил, что вокруг поселка под Купянском продолжаются бои, оккупанты вбрасывают фейки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, захватчики заявляют о захвате Табаевки, но это не соответствует действительности — вблизи поселка идут бои.

Он отметил, что Силы обороны готовились к наступлению России на Купянск, так как это важный логистический центр.

"За время атак с октября они всего лишь улучшили тактическое положение, но подают это как взятие Берлина в 1945 году. Стратегических успехов у РФ нет", — заявил Фитьо.

Табаевка отмечена красным (Карта: googlemaps.com)

Британская газета The Telegraph писала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковщину 15 января. Представитель ГУР Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском.

, что агрессор может активизироваться под Купянском. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

назвал материал The Telegraph "бредом". 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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