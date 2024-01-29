Табаївка. Росіяни заявили про захоплення селища під Куп'янськом, ЗСУ спростовують — точаться бої

Фітьо заявив, що навколо селища під Куп'янськом точаться бої, окупанти вкидають фейки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, загарбники заявляють про захоплення Табаївки, але це не відповідає дійсності — поблизу селища точаться бої.

Він зазначив, що Сили оборони готувалися до наступу Росії на Куп'янськ, оскільки це є важливий логістичний центр.

"За час атак з жовтня вони лише покращили тактичне становище, але подають це як взяття Берліна в 1945 році. Стратегічних успіхів у РФ немає", — заявив Фітьо.

Табаївка позначена червоним (Карта: googlemaps.com)

Британська газета The Telegraph писала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник ГУР Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом. Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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