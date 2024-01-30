ВСУ отправили в "вечный полет" бомбардировщик Су-34. Сбили в Луганской области — Генштаб

Истребитель Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские воины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Луганской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

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По его словам, самолет был уничтожен в ходе боев 29 января.

В Луганской области бои с россиянами идут в районе Кременной.

Утром военные заявляли, что в том районе ВСУ отбили четыре атаки в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

СПРАВКА Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

22 декабря 2023 года командующий Воздушных сил Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

Спикер ВС Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику.

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