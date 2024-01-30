Росія масовано атакувала Україну "шахедами". Зафіксовано 20 прильотів, ППО збила 15 цілей

Сили протиповітряної оборони збили 15 із 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 січня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 35 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили 15 "шахедів". Про наслідки прильотів поки що невідомо.

Минулої доби росіяни завдали 10 ударів ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда та Лисівки Донецької області, а також Музиківки Херсонської області.

Було завдано 114 авіаційних ударів та здійснено 99 обстрілів з реактивної артилерії по населених пунктах та позиціях українських військ.

ОНОВЛЕНО о 07:55. Командування Повітряних сил написало, що ППО працювала у Миколаївській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Київській областях.

Частина БПЛА була спрямована прифронтовими територіями, намагаючись вразити паливо-енергетичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти.

Працювала авіація, зенітники та мобільні вогневі групи.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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