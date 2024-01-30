Россия массированно атаковала Украину "шахедами". Зафиксировано 20 прилетов, ПВО сбила 15

Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг запустил 35 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сбили 15 "шахедов". О последствиях прилетов пока неизвестно.

За минувшие сутки россияне нанесли 10 ударов ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда и Лисовки Донецкой области, а также Музыковки Херсонской области.

Было нанесено 114 авиационных ударов и осуществлено 99 обстрелов из реактивной артиллерии по населенным пунктам и позициям украинских войск.

ОБНОВЛЕНО в 07:55. Командование Воздушных сил написало, что ПВО работала в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях.

Часть БПЛА были направлены по прифронтовым территориям, пытаясь поразить топливо-энергетическую инфраструктуру, гражданские и военные объекты.

Работала авиация, зенитчики и мобильные огневые группы.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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