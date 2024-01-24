В Днепре раздались взрывы. Военные об угрозе не сообщали

Днепр (Скриншот по видео в YouTube)

В Днепре прогремели взрывы, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы о ракетной опасности не сообщали, а тревога была объявлена в области с 11:41.

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13:49. В городе прогремели два взрыва. Второй, говорит собеседник, был громче первого.

Мониторинговые каналы уже после взрыва заявили об управляемой авиационной ракете Х-59 в направлении Днепра.

Воздушная тревога раздается в Днепропетровской области с 11:41. Причиной Воздушные силы называли взлет российского МиГ-31К.

13:58. Отбой тревоги для области.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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