Над Дніпром збили дві ракети. Уламки впали на підприємство, є поранений

Дніпро (Скриншот з відео в YouTube)

У Дніпрі пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили про ракетну небезпеку не повідомляли, а тривога була оголошена в області з 11:41. Пізніше місцева влада заявила про збиття над містом двох російських ракет.

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13:49. У місті пролунали два вибухи. Другий, каже співрозмовник, був гучнішим за перший.

Моніторингові канали вже після вибуху заявили про керовану авіаційну ракету Х-59 у напрямку Дніпра.

Повітряна тривога лунає у Дніпропетровській області з 11:41. Причиною Повітряні сили називали зліт російського МіГ-31К.

13:58. Відбій тривоги для області.

ДОПОВНЕНО о 14:50. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що українські оборонці збили у небі над Дніпром дві російські ракети, але уламки однієї з них впали на підприємство. Поранення дістав 38-річний чоловік. Є пошкодження будівлі й техніки.