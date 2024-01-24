Над Дніпром збили дві ракети. Уламки впали на підприємство, є поранений

Над Дніпром збили дві ракети. Уламки впали на підприємство, є пораненийдоповнено
У Дніпрі пролунали вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили про ракетну небезпеку не повідомляли, а тривога була оголошена в області з 11:41. Пізніше місцева влада заявила про збиття над містом двох російських ракет.
13:49. У місті пролунали два вибухи. Другий, каже співрозмовник, був гучнішим за перший.
Моніторингові канали вже після вибуху заявили про керовану авіаційну ракету Х-59 у напрямку Дніпра.
Повітряна тривога лунає у Дніпропетровській області з 11:41. Причиною Повітряні сили називали зліт російського МіГ-31К.
13:58. Відбій тривоги для області.
ДОПОВНЕНО о 14:50. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що українські оборонці збили у небі над Дніпром дві російські ракети, але уламки однієї з них впали на підприємство. Поранення дістав 38-річний чоловік. Є пошкодження будівлі й техніки.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.