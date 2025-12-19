Не репараційний кредит. Євросоюз погодив 90 млрд євро допомоги для України

Україна і далі отримуватиме фінансову допомогу від ЄС у 2026-2027 роках, яку треба буде повернути лише після виплати Росією компенсацій

Антоніо Кошта (Фото: ЕРА / Ronald Wittek)

Лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили на саміті рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки – цей пільговий кредит розглядався як альтернатива репараційній позиці, якщо план використання заморожених активів РФ для допомоги Києву не спрацює. Про це повідомили голова Євроради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали", – йдеться в повідомленні Кошти.

Фон дер Ляєн наголосила, що головною метою саміту було задоволення "нагальних фінансових потреб" України, і цю мету досягнуто. Гроші для України будуть залучені на ринках капіталу з використанням механізму запозичень.

Чехія, Угорщина і Словаччина не братимуть участі у цьому механізмі, йдеться в висновках саміту ЄС.

Вона також підкреслила, що для фінансування цього кредиту Євросоюз залишає за собою право використовувати залишки заморожених готівкових коштів російських активів.

"А фінансування України після 2027 року буде частиною наступного довгострокового обговорення бюджету ЄС", – додала президентка Єврокомісії.

Мерц зазначив, що це буде безвідсоткова позика. За словами канцлера, Україна повинна повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації.

"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", – написав він.

Гроші почнуть надходити до України з другого кварталу 2026 року.

ДОПОВНЕНО о 08.14. Президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за ухвалене рішення.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки", – написав він.