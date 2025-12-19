Defense Express: Більша частина України знаходиться поза межами ураження "Орєшніка" з Білорусі

Ракетний комплекс (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Більша частина України, включно з Києвом, знаходиться поза межами ураження російської балістичної ракети "Орєшнік" у випадку її розміщення на території Білорусі. Про це пише портал Defense Express.

Аналітики вказували, що після заяв про розміщення на території Білорусі "Орєшніка" в інформаційному просторі з’явилася інформація, що до Києва ракеті нібито летіти всього 1 хвилину 41 секунду, до Луцька – 1 хвилину 44 секунди, до Львова – 2 хвилини 24 секунди, до Вільнюса – 1 хвилину 4 секунди, а до Варшави – 2 хвилини 23 секунди.

Портал спростував цю інформацію. За словами аналітиків, ці цифри отримані шляхом розділення відстані до міст на заявлену швидкість у 12 300 км/год, але без жодного розуміння, як насправді летить балістична ракета.

Defense Express пояснив, що "Орєшнік" – це балістична ракета. Вона рухається за крутою балістичною траєкторією, а не прямою. Ба більше, її максимальна швидкість досягається лише на дуже короткий момент, після довгого розгону і після цього вона взагалі рухається за інерцією. Тобто ділити дальність між точкою старту та падіння на максимальну швидкість – помилково.

Аналітики констатували, що перелічені міста, включно з Києвом та більшою частиною України, взагалі знаходяться поза межами ураження "Орєшніка". Вони пояснили це тим, що у цієї двоступеневої твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, як і в інших аналогічних, є не лише максимальна дальність, а й мінімальна дальність польоту.

Портал нагадав, що параметри "Орєшніка" відомі, бо їх публічно озвучили представники українських спецслужб на брифінгу у жовтні. І мінімальна дальність польоту ракети – 700 км, а максимальна – 5500 км. Аналітики продемонстрували на мапі орієнтовний радіус дії "Орєшніка".

Портал пише, що по Києву "Орєшнік" із території Білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 км.

Мапа: Defense Express

У листопаді 2024 року окупанти застосували "Орєшнік" для удару по Дніпру, запустивши ракету з Астраханської області.

У липні 2025-го українська розвідка повідомила LIGA.net , що немає підтверджених даних, що окупанти намагались використати "Орєшнік" проти України після атаки по Дніпру, так само не було інформації стосовно подальших навчань та випробувань цього озброєння.

, що немає підтверджених даних, що окупанти намагались використати "Орєшнік" проти України після атаки по Дніпру, так само не було інформації стосовно подальших навчань та випробувань цього озброєння. Лукашенко заявив, що "Орєшнік" нібито є у Білорусі з 17 грудня й заступає на бойове чергування. Зеленський розкритикував партнерів за відсутність санкцій щодо виробників ракети.