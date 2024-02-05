Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны РФ против Украины
Совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине. Слова регионального директора Илкка Хейккиля цитирует финское издание Yle.
По данным Хейккиля, увеличение производства на заводе в Састамала связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине.
Он сообщил, что компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов – в случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии, отметил он.
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- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
- Также американское издание заявило, что Украина может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
- Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.
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