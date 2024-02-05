Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны РФ против Украины

Директор Nammo заявил, что увеличение производства связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи

Снаряды 155-мм калибра (Фото: ЕРА)

Совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине. Слова регионального директора Илкка Хейккиля цитирует финское издание Yle.

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По данным Хейккиля, увеличение производства на заводе в Састамала связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине.

Он сообщил, что компания Nammo подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов – в случае успеха компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов. Проект также потребует финансирования со стороны правительства Финляндии, отметил он.

СПРАВКА. Nammo (Nordic Ammunition Company) – совместная норвежско-финская компания, которая специализируется на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria. Nammo (Nordic Ammunition Company) – совместная норвежско-финская компания, которая специализируется на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

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31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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