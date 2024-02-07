Шмигаль: Європа прокидається зі сплячої сієсти – ми скоро це відчуємо

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європа почала прокидатись від "сплячої сієсти" та нарощувати потужності оборонно-промислового комплексу. Під час пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем він висловив впевненість у тому, що Україна "скоро це відчує".

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Шмигаль наголосив, що Україна надзвичайно цінує військову допомогу, яку надає ЄС.

"Європа прокидається зі "сплячої сієсти". Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо. Ми сьогодні обговорили це з паном Боррелем", – заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що прискорення постачання артилерійських боєприпасів Україні – один із ключових пріоритетів.

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31 січня верховний представник ЄС заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів. Також після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі він наголосив, що "принаймні 21 млрд євро буде закладено на військову допомогу Україні".

Європейська рада 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

3 лютого у своєму блозі він закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України й додав: "Якщо хочеш миру – готуйся до війни".

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