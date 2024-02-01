Зеленський про 50 млрд євро: Фінансова підтримка ЄС не менш важлива, ніж військова допомога

Глава держави заявив, що дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, адже це "ще раз доводить сильну єдність ЄС"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що фінансова підтримка не менш важлива, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію, та подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України.

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Європейська рада 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

За словами глави держави, дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, адже це "ще раз доводить сильну єдність ЄС".

Він наголосив, що продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що "не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію".

"Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", – додав він.

Угорський прем'єр Орбан наполіг на щорічному перегляді фінансової допомоги Україні. Інші країни виступали проти того, щоб створити Угорщині додаткові можливості блокувати підтримку. Він 30 січня висловив побажання, щоб щорічне рішення про продовження допомоги було одностайним.

Інструмент Ukraine Facility передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках, готували з червня 2023 року, коли його вперше представила Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься рядом умов та графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

Останній транш від Євросоюзу у рамках попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні держави.

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