ЄС надав 50 млрд євро для України. Лідери не погодилися з вимогами Орбана

Орбан погодив із лідерами Євросоюзу пакет підтримки для України у 50 мільярдів євро

Віктор Орбан (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Європейський Союз не погодився з вимогою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для виділення пакета допомоги Україні у 50 мільярдів євро. Про це повідомив представник президента Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє The Guardian.

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За його словами, Орбан погодив надання допомоги Україні з іншими лідерами ЄС.

Він зазначив, що угорський прем'єр піддався тиску після зустрічей із лідерами Італії, Франції та Німеччини.

Лідери погодилися на два компроміси: за два роки Європейська комісія проведе огляд витрат. Але щодо цього буде окреме голосування.

"Після укладання угоди президент Євроради швидко проконсультувався з іншими лідерами ЄС, і вони швидко погодилися", – заявив представник Мішеля.

Орбан наполягав на щорічному перегляді фінансової допомоги Україні. Інші країни виступали проти того, щоб створити Угорщині додаткові можливості блокувати підтримку. Угорський прем'єр хоче, щоб щорічне рішення про продовження допомоги було одностайним.

Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), що передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках, готували з червня 2023 року, коли його вперше представила Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься рядом умов та графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

Останній транш від Євросоюзу у рамках попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. 2023 року Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні держави.

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