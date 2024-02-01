ЕС выделил 50 млрд евро для Украины. Лидеры не согласились с требованиями Орбана

Орбан согласовал с лидерами Евросоюза пакет поддержки для Украины в 50 миллиардов евро

Виктор Орбан (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Европейский союз не согласился с требованием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для выделения пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает The Guardian.

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По его словам, Орбан согласовал выделение помощи Украине с другими лидерами ЕС.

Он отметил, что венгерский премьер поддался давлению после встреч с лидерами Италии, Франции и Германии.

Лидеры согласились на два компромисса: через два года Европейская комиссия проведет обзор расходов. Но по этому поводу будет отдельное голосование.

"После заключения соглашения президент Евросовета быстро проконсультировался с другими лидерами ЕС, и они быстро согласились", — заявил представитель Мишеля.

Орбан же настаивал на ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине. Другие страны выступали против того, чтобы создать Венгрии дополнительные возможности блокировать поддержку. Венгерский премьер хочет, чтобы ежегодное решение о продлении помощи было единогласным.

Европейский совет в четверг, 1 февраля, единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предполагающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.

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