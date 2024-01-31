Кулеба не стал называть Орбана и Сийярто пророссийскими. Заявил, что они "провенгерские"

Кулеба заявил, что если бы Орбан и Сийярто были пророссийскими, то это означало бы "большие проблемы для ЕС и Венгрии"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не стал называть пророссийскими премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу МИД страны Петера Сийярто. Об этом он сообщил в интервью изданию Telex.

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По его словам, если бы Орбан и Сийярто были пророссийскими, то это означало бы "большие проблемы как для Европейского союза, так и для Венгрии".

"Но я думаю, что они провенгерские. Если бы они были пророссийскими, то Петер не заявил бы, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина и Венгрия имеют разногласия по вопросу переговоров с Россией — Киев считает, что оккупантов можно заставить вести реальную дипломатию только через результаты на поле боя.

"Если бы мы сели за стол переговоров без этого, Россия только выиграла бы время, которое она использовала бы для подготовки к продолжению борьбы с еще большими темпами", — заявил дипломат.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по вопросу помощи от ЕС, отметив, что "это не двусторонний вопрос".

Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

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