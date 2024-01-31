Кулеба не став називати Орбана та Сійярто проросійськими. Заявив, що вони "проугорські"

Кулеба заявив, що якби Орбан та Сійярто були проросійськими, то це означало б "великі проблеми для ЄС та Угорщини"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не став називати проросійськими прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та главу МЗС країни Петера Сійярто. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Telex.

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За його словами, якби Орбан та Сійярто були проросійськими, то це означало б "великі проблеми як для Європейського союзу, так і для Угорщини".

"Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна та Угорщина мають розбіжності щодо переговорів з Росією — Київ вважає, що окупантів можна змусити вести реальну дипломатію лише через результати на полі бою.

"Якби ми сіли за стіл переговорів без цього, Росія лише виграла б час, який вона використала б для підготовки до продовження боротьби з ще більшими темпами", – заявив дипломат.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді, зокрема, Сійярто уникнув прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію щодо допомоги від ЄС, зазначивши, що "це не двостороннє питання".

Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншості, якими вона користувалася до 2015 року.

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