Кулеба не став називати Орбана та Сійярто проросійськими. Заявив, що вони "проугорські"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не став називати проросійськими прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та главу МЗС країни Петера Сійярто. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Telex.
За його словами, якби Орбан та Сійярто були проросійськими, то це означало б "великі проблеми як для Європейського союзу, так і для Угорщини".
"Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би, що поважає територіальну цілісність та суверенітет України", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україна та Угорщина мають розбіжності щодо переговорів з Росією — Київ вважає, що окупантів можна змусити вести реальну дипломатію лише через результати на полі бою.
"Якби ми сіли за стіл переговорів без цього, Росія лише виграла б час, який вона використала б для підготовки до продовження боротьби з ще більшими темпами", – заявив дипломат.
- 29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.
- Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді, зокрема, Сійярто уникнув прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію щодо допомоги від ЄС, зазначивши, що "це не двостороннє питання".
- Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншості, якими вона користувалася до 2015 року.
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