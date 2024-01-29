Перемовини Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад шість годин – МЗС
Перемовини міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Ужгороді тривали понад шість годин, повідомляє Міністерство закордонних справ.
За даними відомства, переговори тривали шість годин й 10 хвилин.
Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді зокрема Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання, зауваживши, що "це не двостороннє питання, тому це обговорюватиметься не тут [в Ужгороді – ред.], а в Брюсселі".
Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року.
- 19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.
- Напередодні візиту Сіярто заявив у Facebook, що в Ужгороді їх чекає "довгий день". Угорський посадовець закцентувався, що необхідно "зробити все", щоб угорська громада Закарпаття "повернула колишні права".
- 29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини.
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