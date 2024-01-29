Перемовини Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад шість годин – МЗС

Голова МЗС Угорщини Сіярто 29 січня приїхав до Ужгорода на зустріч з Єрмаком та Кулебою

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Україну з візитом (Фото: ОП)

Перемовини міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Ужгороді тривали понад шість годин, повідомляє Міністерство закордонних справ.

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За даними відомства, переговори тривали шість годин й 10 хвилин.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді зокрема Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання, зауваживши, що "це не двостороннє питання, тому це обговорюватиметься не тут [в Ужгороді – ред.], а в Брюсселі".

Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року.

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Україну з візитом (Фото: ОП)

19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.

Напередодні візиту Сіярто заявив у Facebook, що в Ужгороді їх чекає "довгий день". Угорський посадовець закцентувався, що необхідно "зробити все", щоб угорська громада Закарпаття "повернула колишні права".

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини.

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