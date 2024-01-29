Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто длились более шести часов – МИД

Глава МИД Венгрии Сийярто 29 января приехал в Ужгород на встречу с Ермаком и Кулебой

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)

Переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде продолжались более шести часов, сообщает Министерство иностранных дел.

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По данным ведомства, переговоры продолжались шесть часов и 10 минут.

Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, заметив, что "это не двусторонний вопрос, поэтому это будет обсуждаться не здесь [в Ужгороде – ред.], а в Брюсселе".

Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)

19 января глава Офиса президента после телефонного разговора с Сийярто сообщил, что Венгрия и Украина настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений.

В преддверии визита Сийярто заявил в Facebook, что в Ужгороде их ждет "длинный день". Венгерское должностное лицо акцентировало внимание на том, что необходимо "сделать все", чтобы венгерская община Закарпатья "вернула прежние права".

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры.

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