Зустріч в Ужгороді. Угорщина виклала прохання щодо прав нацменшин в 11 пунктах

Андрій Єрмак та Петер Сійярто (Фото: ОП)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року. Про це він заявив на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді.

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Він наголосив, що прибув до України із метою "відновити добросусідські відносини", адже, за його словами, "останній час між країнами були відкриті питання".

"Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто і ви вважатимете, що я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині всі ті права, які вона мала до 2015 року. І я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить", – сказав Сійярто.

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Він поінформував, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах, зокрема:

→ відновлення статусу національної школи;

→ можливості складати атестат зрілості угорською мовою;

→ користуватися угорською у сфері суспільного життя.

За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

"Перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі", – наголосив він.

Окрім цього, Сійярто звернув увагу на те, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Водночас Кулеба повідомив, що питанням прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

"Ми відмотали цю історію від самих початків і зійшлися на позиції – і угорської, і української сторони, що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторін", — зауважив він.

Глава МЗС наголосив, що раніше в питаннях нацменшин йшлося про ухвалення рішень у контексті членства України в ЄС, а "тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні", щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

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3 листопада 2023 року президент Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.

Україна набула статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 грудня Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин.

21 грудня прем'єр Угорщини Орбан заявив, що його уряд вивчає зміни до законодавства про національні меншини, ухвалені Україною.

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