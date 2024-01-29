Зустріч в Ужгороді. Угорщина виклала прохання щодо прав нацменшин в 11 пунктах
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року. Про це він заявив на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді.
Він наголосив, що прибув до України із метою "відновити добросусідські відносини", адже, за його словами, "останній час між країнами були відкриті питання".
"Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто і ви вважатимете, що я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині всі ті права, які вона мала до 2015 року. І я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить", – сказав Сійярто.
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Він поінформував, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах, зокрема:
→ відновлення статусу національної школи;
→ можливості складати атестат зрілості угорською мовою;
→ користуватися угорською у сфері суспільного життя.
За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.
"Перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі", – наголосив він.
Окрім цього, Сійярто звернув увагу на те, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
Водночас Кулеба повідомив, що питанням прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.
"Ми відмотали цю історію від самих початків і зійшлися на позиції – і угорської, і української сторони, що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторін", — зауважив він.
Глава МЗС наголосив, що раніше в питаннях нацменшин йшлося про ухвалення рішень у контексті членства України в ЄС, а "тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні", щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".
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