Утиски нацменшин на Закарпатті: ЄС провів дипломатичну місію, щоб переконатися у зворотному

На Закарпаття приїхали посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, понад 20 послів з країн-членів ЄС та представники Міністерства зовнішніх справ

Дипломати з ЄС приїхали на Закарпаття (Фото: Верховна Рада)

Уперше 20 глав дипломатичних місій з країн ЄС приїхали на Закарпаття, щоб на власні очі пересвідчитися, що нацменшини в Україні не утискають. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

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За даними відомства, депутатка фракції "Слуга народу" Юлія Гришина розповідала послам про життя представників нацменшин на Закарпатті та про новий закон щодо національних спільнот.

Вона зазначила, що у документі було враховано всі рекомендації Єврокомісії та Венеційської комісії. Новий закон вносить зміни до семи законів України: щодо національних меншин України, місцевого самоврядування, освіти, державної мови та медіа.

Фото: Верховна Рада

Під час візиту на Закарпаття дипломати зокрема відвідували заклади освіти, де навчаються представники угорської національної спільноти, написали у відомстві.

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Окрім того, під час цієї зустрічі представники угорських національних спільнот Закарпаття опублікували відкрите звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Фото: Верховна Рада

Депутатка зазначила, що у листі вони закликали підтримати рішення щодо відкриття перемовин про членство України в ЄС.

Також у Раді додали, що аналогічне звернення до прем'єр-міністра Словаччини зробили й лідери словацької національної спільноти.

3 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо національних спільнот.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав нацменшин.

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