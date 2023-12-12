Притеснения нацменьшинств: ЕС провел дипломатическую миссию, чтобы убедиться в обратном

В Закарпатье приехали посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, более 20 послов из стран-членов ЕС

Дипломаты из ЕС приехали в Закарпатье (Фото: Верховная Рада)

Впервые 20 глав дипломатических миссий из стран ЕС приехали в Закарпатье, чтобы своими глазами увидеть, что нацменьшинства в Украине не притесняют. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

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По данным ведомства, депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина рассказывала послам о жизни представителей нацменьшинств в Закарпатье и о новом законе относительно национальных сообществ.

Она отметила, что в документе были учтены все рекомендации Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Новый закон вносит изменения в семь законов Украины: по национальным меньшинствам Украины, местному самоуправлению, образованию, государственному языку и медиа.

Фото: Верховная Рада

Во время визита в Закарпатье дипломаты, в частности, посещали учебные заведения, где учатся представители венгерского национального сообщества, написали в ведомстве.

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Кроме того, во время этой встречи представители венгерских национальных сообществ Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Фото: Верховная Рада

Депутат отметила, что в письме они призвали поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

Также в Раде добавили, что аналогичное обращение к премьер-министру Словакии сделали и лидеры словацкого национального сообщества.

3 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 декабря Верховная Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.

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