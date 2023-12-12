Притеснения нацменьшинств: ЕС провел дипломатическую миссию, чтобы убедиться в обратном
Впервые 20 глав дипломатических миссий из стран ЕС приехали в Закарпатье, чтобы своими глазами увидеть, что нацменьшинства в Украине не притесняют. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
По данным ведомства, депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина рассказывала послам о жизни представителей нацменьшинств в Закарпатье и о новом законе относительно национальных сообществ.
Она отметила, что в документе были учтены все рекомендации Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Новый закон вносит изменения в семь законов Украины: по национальным меньшинствам Украины, местному самоуправлению, образованию, государственному языку и медиа.
Во время визита в Закарпатье дипломаты, в частности, посещали учебные заведения, где учатся представители венгерского национального сообщества, написали в ведомстве.
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Кроме того, во время этой встречи представители венгерских национальных сообществ Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Депутат отметила, что в письме они призвали поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.
Также в Раде добавили, что аналогичное обращение к премьер-министру Словакии сделали и лидеры словацкого национального сообщества.
- 3 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных сообществах.
- Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
- 8 декабря Верховная Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.
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