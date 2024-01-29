Встреча в Ужгороде. Венгрия изложила прошение о правах нацменьшинств в 11 пунктах

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что прибыл в Украину с целью "восстановить добрососедские отношения"

Андрей Ермак и Петер Сийярто (Фото: ОП)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года. Об этом он заявил на совместном с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком брифинге по итогам переговоров в Ужгороде.

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Он отметил, что прибыл в Украину с целью "восстановить добрососедские отношения", ведь, по его словам, "в последнее время между странами были открытые вопросы".

"Начиная с 2017 года, принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба – может, это и слишком и вы посчитаете, что я не вежлив, – но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. И я хочу подчеркнуть, что Венгрия ничего больше не просит", – сказал Сийярто.

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Он проинформировал, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах, в частности:

→ восстановление статуса национальной школы;

→ возможность сдавать аттестат зрелости на венгерском языке;

→ пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

По его словам, было поручено комиссии договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.

"Перед нами долгий путь, но мы с венгерской стороны готовы проделать эту работу. На Закарпатье венгры и украинцы живут в мире", – подчеркнул он.

Кроме этого, Сийярто обратил внимание на то, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В то же время Кулеба сообщил, что вопросам прав нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде.

"Мы отмотали эту историю от самых начал и сошлись на позиции – и венгерской, и украинской стороны, что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон", – отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что ранее в вопросах нацменьшинств речь шла о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, а "теперь мы хотим иметь эту дискуссию на двустороннем уровне", чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех нацменьшинств".

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3 ноября 2023 года президент Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

Украина приобрела статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 декабря Совет одобрил в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.

21 декабря премьер Венгрии Орбан заявил, что его правительство изучает изменения в законодательство о национальных меньшинствах, принятые Украиной.

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