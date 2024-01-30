Кулеба заявил, что объяснял Сийярто, почему нет смысла в переговорах с Путиным сейчас
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал логику диктатора Владимира Путина и возможные переговоры с Россией со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, украинская сторона объяснила Сийярто, почему нет смысла в переговорах с Россией на сегодняшний день.
Он отметил, что глава МИД Венгрии рассказывал, почему его страна сохраняет контакты с россиянами и как видит путь к миру. Также поднимался вопрос встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского.
"Меня беспокоило все это время, что от венгров постоянно звучала фраза: Верните венгерскому меньшинству все права. Я спросил коллегу, могли бы мы получить исчерпывающий перечень того, что нужно вернуть? Был озвучен список из 11 пунктов. В большинстве из них очень специфические образовательные вещи, в основе многих из которых не столько фундаментальные препятствия, сколько недоверие к Украине из-за того, что они считают несправедливыми действиями в отношении венгерского меньшинства", — сказал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что с Венгрией необходимо говорить, чтобы снимать недоверие.
"Тогда становится понятно, что препятствий гораздо меньше, чем казалось. Собственно с этой целью и создана специальная комиссия, которая тщательно разберется во всех беспокойствах", — резюмировал министр.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.
- Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, отметив, что "это не двусторонний вопрос".
- Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.
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