Кулеба заявил, что объяснял Сийярто, почему нет смысла в переговорах с Путиным сейчас

Кулеба заявил, что Сийярто объяснял, почему венгры так часто встречаются с россиянами

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал логику диктатора Владимира Путина и возможные переговоры с Россией со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, украинская сторона объяснила Сийярто, почему нет смысла в переговорах с Россией на сегодняшний день.

Он отметил, что глава МИД Венгрии рассказывал, почему его страна сохраняет контакты с россиянами и как видит путь к миру. Также поднимался вопрос встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского.

"Меня беспокоило все это время, что от венгров постоянно звучала фраза: Верните венгерскому меньшинству все права. Я спросил коллегу, могли бы мы получить исчерпывающий перечень того, что нужно вернуть? Был озвучен список из 11 пунктов. В большинстве из них очень специфические образовательные вещи, в основе многих из которых не столько фундаментальные препятствия, сколько недоверие к Украине из-за того, что они считают несправедливыми действиями в отношении венгерского меньшинства", — сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что с Венгрией необходимо говорить, чтобы снимать недоверие.

"Тогда становится понятно, что препятствий гораздо меньше, чем казалось. Собственно с этой целью и создана специальная комиссия, которая тщательно разберется во всех беспокойствах", — резюмировал министр.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, отметив, что "это не двусторонний вопрос".

Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

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