Зеленский о 50 млрд евро: Финансовая поддержка ЕС не менее важна, чем военная помощь

Глава государства заявил, что очень важно, что решение приняли все 27 лидеров, ведь это "еще раз доказывает сильное единство ЕС"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию, и поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины.

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Европейский совет 1 февраля единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

По словам главы государства, очень важно, что решение приняли все 27 лидеров, ведь это "еще раз доказывает сильное единство ЕС".

Он подчеркнул, что продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что "не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию".

"Благодарен председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы", – добавил он.

Венгерский премьер Орбан настоял на ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине. Другие страны выступали против того, чтобы создать Венгрии дополнительные возможности блокировать поддержку. Он 30 января выразил пожелание, чтобы ежегодное решение о продлении помощи было единодушным.

Инструмент Ukraine Facility предполагает выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовившихся с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребностей во внешнем финансировании государства.

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