"Хочеш миру – готуйся до війни". Боррель закликав ЄС збільшити витрати на допомогу Україні

Економічна і соціальна ситуація зараз дуже напружена в усіх європейських країнах, але ЄС має забезпечити перемогу України, каже він

Фото: ЕРА/Julien Warnand

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у своєму блозі закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України, і додав: "Якщо хочеш миру – готуйся до війни".

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За його словами, економічна та соціальна ситуація зараз дуже напружена в усіх європейських країнах. У такому контексті, каже Боррель, може бути складно збільшити військові видатки для підтримки України та розвивати оборонний потенціал.

"Однак саме це і необхідно робити, якщо ми хочемо зберегти нашу безпеку <...> Усі, включно зі мною, завжди віддають перевагу маслу перед гарматами, але без адекватних гармат ми незабаром можемо опинитися і без масла. "Si vis Pacem, Para Bellum" – якщо хочеш миру, готуйся до війни", – стверджує він.

30 січня 2024 року Боррель заявив, що попри санкції Євросоюзу проти Росії, війна в Україні досі триває і інтенсивність бойових дій зростає.

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