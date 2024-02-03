"Хочешь мира – готовься к войне". Боррель призвал ЕС увеличить расходы на помощь Украине

Экономическая и социальная ситуация сейчас очень напряженная во всех европейских странах, но ЕС должен обеспечить победу Украины

Фото: ЕРА/Julien Warnand

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в своем блоге призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины, и добавил: "Если хочешь миру – готовься к войне".

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По его словам, экономическая и социальная ситуация сейчас очень напряженная во всех европейских странах. В таком контексте, говорит Боррель, может быть сложно увеличить военные расходы на поддержку Украины и развивать оборонный потенциал.

"Однако именно это и необходимо делать, если мы хотим сохранить нашу безопасность <...> Все, включая меня, всегда предпочитают масло перед пушками, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. "Si vis Pacem, Para "Bellum" – если хочешь мира, готовься к войне", – утверждает он.

30 января 2024 года Боррель заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война в Украине до сих пор продолжается и интенсивность боевых действий растет.

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