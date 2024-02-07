Шмыгаль: Европа просыпается из спящей сиесты – мы скоро это почувствуем

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европа начала просыпаться от "спящей сиесты" и наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса. Во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем он выразил уверенность в том, что Украина "скоро это почувствует".

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Шмыгаль подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит военную помощь, которую предоставляет ЕС.

"Европа просыпается из "спящей сиесты". Европейский оборонно-промышленный комплекс наращивает свои мощности, и я уверен, что мы скоро это почувствуем. Мы сегодня обсудили это с господином Боррелем", – заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что ускорение поставок артиллерийских боеприпасов Украине – один из ключевых приоритетов.

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31 января верховный представитель ЕС заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов. Также после встречи министров ЕС в Брюсселе он отметил, что "по крайней мере, 21 млрд евро будет заложено на военную помощь Украине".

Европейский совет 1 февраля единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

3 февраля в своем блоге он призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины и добавил: "Если хочешь мира – готовься к войне".

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