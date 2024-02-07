Боррель виступає у Верховній Раді після масованої російської атаки

Зранку 7 лютого верховний представник ЄС написав про те, що розпочав ранок середи в укритті в Києві через ракетну атаку Росії

Жозеп Боррель у Верховній Раді (Фото: Telegram/Ярослав Железняк)

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після масованої російської атаки по українських містах виступає у Верховній Раді. Він прибув з офіційним візитом до Києва 6 лютого. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"У Раді виступає Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки", – зазначив Железняк.

Зранку Боррель написав у соцмережі X (раніше Twitter) про те, що розпочав середу в укритті в Києві через ракетну атаку Росії.

"Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію", – акцентував він.

Жозеп Боррель в укритті під час масованої російської атаки 7 лютого (Фото: X)

Верховний представник ЄС прибув з офіційним візитом до Києва 6 лютого для обговорення "непохитної підтримки України". Тоді він заявив, що це його четвертий візит до України з початку великої війни.

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинуло троє людей, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

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