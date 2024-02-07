Боррель выступает в Верховной Раде после массированной российской атаки

Утром 7 февраля верховный представитель ЕС написал о том, что начал утро среды в укрытии в Киеве из-за ракетной атаки России

Жозеп Боррель в Верховной Раде (Фото: Telegram/Ярослав Железняк)

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после массированной российской атаки по украинским городам выступает в Верховной Раде. Он прибыл с официальным визитом в Киев 6 февраля. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"В Раде выступает Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности", – отметил Железняк.

Утром Боррель написал в соцсети X (ранее Twitter) о том, что начал среду в укрытии в Киеве из-за ракетной атаки России.

"Это ежедневная реальность храброго украинского народа, когда Россия начала незаконную агрессию", – акцентировал он.

Жозеп Боррель в укрытии во время массированной российской атаки 7 февраля (Фото: X)

Верховный представитель ЕС прибыл с официальным визитом в Киев 6 февраля для обсуждения "непреклонной поддержки Украины". Тогда он заявил, что это его четвертый визит в Украину с начала большой войны.

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. Сообщалось о попадании в Харькове, пострадали два человека.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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