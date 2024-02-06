В Україну прибув глава дипломатії ЄС Боррель – це його четвертий візит з початку великої війни

Жозеп Боррель (Фото: Х)

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув з офіційним візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

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Боррель заявив, що це його четвертий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку ЄС з боку України — у військовій сфері, у фінансовій сфері нового механізму в Україні, а також щодо шляху реформування ЄС", — зазначив він.

Також цього дня в Україну приїхав директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Він уже встиг зустрітися з міністром енергетики, керівниками Держатомрегулювання та Енергоатому.

Рафаель Гроссі (Фото: X)

31 січня верховний представник ЄС заявив, що ЄС нарощує виробництво та планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів. Також після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі він наголосив, що "принаймні 21 млрд євро буде закладено на військову допомогу Україні".

Європейська рада 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

3 лютого у своєму блозі він закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України й додав: "Якщо хочеш миру – готуйся до війни".

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