В Украину прибыл глава дипломатии ЕС Боррель – это его четвертый визит с начала войны

Жозеп Боррель (Фото: Х)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

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Боррель заявил, что это его четвертый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

"Здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку ЕС со стороны Украины – в военной сфере, в финансовой сфере нового механизма в Украине, а также относительно пути реформирования ЕС", – отметил он.

Также в этот день в Украину приехал директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Он уже успел встретиться с министром энергетики, руководителями Госатомрегулирования и Энергоатома.

Рафаэль Гросси (Фото: X)

31 января верховный представитель ЕС заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов. Также после встречи министров ЕС в Брюсселе он отметил, что "по крайней мере, 21 млрд евро будет заложено на военную помощь Украине".

Европейский совет 1 февраля единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

3 февраля в своем блоге он призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины и добавил: "Если хочешь миру – готовься к войне".

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