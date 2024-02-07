ЕС рассчитывает поставить Украине более миллиона боеприпасов до конца 2024 года – Боррель

Верховный представитель ЕС Боррель заявил, что до конца этого года Европа рассчитывает поставить Украине 1 млн 155 000

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%. Он отметил, что Украина получит от ЕС более миллиона артиллерийских боеприпасов до конца 2024 года. Об этом Боррель сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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Боррель отметил, что в ЕС продолжает расти оборонно-промышленный комплекс ЕС. Он отметил, что его способность повысилась на 40%.

"Я также могу дать достаточно конкретную цифру относительно боеприпасов: до конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 000", – заявил он.

При этом Боррель добавил, что Украина должна продолжать процесс реформирования на пути в ЕС, несмотря на войну.

Во время пресс-конференции Шмыгаль заявил, что Европа начала просыпаться от "спящей сиесты" и наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

1 февраля премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что страны – члены Европейского союза не достигли цели, заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов, несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось.

5 февраля совместная норвежско-финская компания по производству боеприпасов Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте ЕС Asap по увеличению производства боеприпасов. Страна планирует в этом году увеличить выпуск своей продукции в пять раз из-за войны в Украине.

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