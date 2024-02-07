Президент Владимир Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Комментируя очередную массированную ракетно-дроновую атаку со стороны РФ, Зеленский заявил: "Мы ответим России на каждую ракету, каждый "шахед". И наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери".

В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и связанных с РФ лиц.

"Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решения по российским активам было как можно быстрее", – заявил президент.

В частности, эту тему он сегодня обсуждал с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который находился с визитом в Украине.