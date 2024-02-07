Зеленский: Наша задача в этом году – нанести России максимальные системные потери
Президент Владимир Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Комментируя очередную массированную ракетно-дроновую атаку со стороны РФ, Зеленский заявил: "Мы ответим России на каждую ракету, каждый "шахед". И наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери".
В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и связанных с РФ лиц.
"Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решения по российским активам было как можно быстрее", – заявил президент.
В частности, эту тему он сегодня обсуждал с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который находился с визитом в Украине.
- Утром 7 февраля Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. В Киеве пострадали 39 человек, четыре человека погибли, есть разрушения.
- В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии.
- В общей сложности захватчики применили 64 средства воздушного нападения, силы ПВО уничтожили 44 вражеских цели.