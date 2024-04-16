Заморожені активи Росії: ПАРЄ закликала передати на відбудову України

Парламентська асамблея Ради Європи (Фото: EPA)

Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня підтримала резолюцію із закликом передати Україні $300 млрд російських державних активів, які зараз заморожені низкою держав. Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук.

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Ухвалений документ закликає до:

→ створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам, зокрема Україні, внаслідок агресії РФ;

→ активної співпраці держав у якнайшвидшому переданню наявних активів РФ до створеного міжнародного механізму компенсації, зокрема для використання їх для відновлення України;

→ створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;

→ створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування шкоди, завданої агресією РФ.

Кравчук акцентувала, що також вдалося ухвалити правки, серед них:

→ заклик до держав-членів Ради Європи та держав, які не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього;

→ пропозиція державам-членам включити у сферу дії майбутнього міжнародного механізму компенсації збитки, завдані РФ ще до повномасштабного вторгнення — починаючи з агресії 2014 року.

Вона зазначила, що ПАРЄ визнає, що "російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв’язкам із режимом Путіна".

"Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб — їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відновлення України", — наголосила вона.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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