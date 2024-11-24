Окупанти увійшли до однієї з квартир та умисно відкрили вогонь з автоматичної зброї по людях, повідомила прокуратура

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

21 листопада росіяни вбили двох та поранили одного цивільного у Торецьку на Донеччині – розпочато розслідування, повідомила обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, у четвер о 18:00 військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних, й умисно відкрили вогонь з автоматичної зброї по людях.

Двоє місцевих мешканок загинули на місці, чоловік, що був поряд, отримав поранення, перелами плеча та ключиці, повідомили у прокуратурі.

Зараз постраждалий отримує кваліфіковану медичну допомогу, проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин воєнного злочину.

Максимально окупантам загрожує довічне ув'язнення.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

27 жовтня росіяни розстріляли цивільних людей у Селидовому Донецької області, розпочато розслідування.

22 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що кількість розстрілів українських військовополонених російськими загарбниками збільшується з кожним місяцем.