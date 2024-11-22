ОГП: Кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Кількість розстрілів українських військовополонених російськими загарбниками збільшується з кожним місяцем. Про це в ефірі Суспільного повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків.

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Він заявив, що у жовтні-листопаді 2024 року зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами страти 54 українських військовополонених. Це третина від всіх проваджень, розпочатих у поточному році за такими фактами.

Семків зазначив, що загалом розслідується 53 кримінальні провадження за фактами страти 177 українських захисників. Переважна більшість з них зареєстровані цього року – 37 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 109 осіб.

"Очевидно, що є збільшення кількості таких випадків. Це відбувається на всіх ділянках фронту. Ми розуміємо, які підрозділи до цього причетні", – наголосив Семків.

Він також уточнив, що вже є чотири кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців на території Курської області.

"За нашими даними, не менше 20 осіб було розстріляно. Проте цей злочин є латентним. Ми поки не маємо всіх даних про розстріл наших військовослужбовців. Очевидно, що їх загальна кількість може бути більшою", – сказав представник прокуратури.