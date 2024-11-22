ОГП: Кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем
Кількість розстрілів українських військовополонених російськими загарбниками збільшується з кожним місяцем. Про це в ефірі Суспільного повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків.
Він заявив, що у жовтні-листопаді 2024 року зареєстровано 13 кримінальних проваджень за фактами страти 54 українських військовополонених. Це третина від всіх проваджень, розпочатих у поточному році за такими фактами.
Семків зазначив, що загалом розслідується 53 кримінальні провадження за фактами страти 177 українських захисників. Переважна більшість з них зареєстровані цього року – 37 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 109 осіб.
"Очевидно, що є збільшення кількості таких випадків. Це відбувається на всіх ділянках фронту. Ми розуміємо, які підрозділи до цього причетні", – наголосив Семків.
Він також уточнив, що вже є чотири кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців на території Курської області.
"За нашими даними, не менше 20 осіб було розстріляно. Проте цей злочин є латентним. Ми поки не маємо всіх даних про розстріл наших військовослужбовців. Очевидно, що їх загальна кількість може бути більшою", – сказав представник прокуратури.
- 4 жовтня 2024 року ОГП розпочав розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. У США заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.
- 6 жовтня з'явилася інформація про те, що ворог розстріляв трьох українських воїнів біля селища Нью-Йорк.
- 20 листопада стало відомо, що окупанти розстріляли двох українських військовополонених під Покровськом. Перевіряються дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових на цьому самому напрямку.