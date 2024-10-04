Розстріл росіянами 16 бійців ЗСУ. Офіс генпрокурора: Попередньо встановлено дані захисників
Офіс генпрокурора попередньо встановив дані 16 бійців ЗСУ, яких під Покровськом розстріляли російські загарбники на початку жовтня. Проте ці дані ще перевіряються з поваги до близьких захисників, повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
"Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів ЗСУ. Ми знаємо номери цих підрозділів, ми попередньо встановили дані цих бійців, але ми цю інформацію перевіряємо з поваги до близьких і рідних, щоб не помилитися у прізвищах. Тому ми зараз це встановлюємо", – заявив він.
За словами посадовця, наразі ОГП розуміє, де відбувся злочин та який підрозділ Збройних сил РФ може бути причетний до нього.
Проте уся ця інформація наразі перевіряється та уточнюється, враховуючи те, що ведуться активні бойові дії й немає доступу до місця злочину, пояснив Білоусов.
При цьому Офіс генпрокурора звернувся до "всіх можливих підрозділів" розвідки та військових, а також зробив запити до міжнародних партнерів, аби зібрати якомога більше інформації, зауважив посадовець.
- Раніше, 1 жовтня, Офіс генпрокурора повідомив, що росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. У соцмережах з'явилося відео з воєнним злочином – повідомлялося, що це кадри з району сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.
- Бєлоусов розповів, що близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році. Наразі ОГП має інформацію щодо загибелі 93 українських бійців, які були страчені саме на полі бою.