Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем з написом "За Курск". Омбудсмен відреагував

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Російські окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого, встромивши у нього меч. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?" – написав він.

За словами омбудсмана, руки страченого військовополоненого були зав'язані скотчем.

Він звернувся до всесвітніх організацій, щоб ті "зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії". За словами Лубінця, такі "показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства".

Раніше у мережі поширили фото військовополоненого: він лежить на спині із зав'язаними руками, а у його груди увіткнули меч з написом "За Курск". У мережі писали, що це відбулося у Новогродівці Донецької області, що неподалік від Покровська.

Новогродівка на карті (Джерело: DeepState)

За літо було щонайменше п'ять зафіксованих випадків страти російськими окупантами українських військовополонених.

18 червня генпрокурор Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я вбитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

3 серпня у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою й кінцівками. Лубінець звернувся щодо цього до МКЧХ та ООН.

6 вересня загарбники стратили українського бійця та зафільмували це на камеру.

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