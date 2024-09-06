Росіяни стратили українського військового й зняли це на відео. Лубінець відреагував

Дмитро Лубінець заявив, що звернувся з цього приводу до ООН та МКЧХ

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Російські військові стратили українського військовополоненого, свій злочин вони зняли на відео та опублікували його в мережі. Про це повідомив український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до міжнародних організацій.

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На кадрах видно, як окупант розстрілює військового, а потім говорить, що "прийшов звільняти цю землю від ворогів та нацизму".

"Те, що українська армія має справу з садистами та вбивцями, ми вже зрозуміли давно. Але ким треба бути, щоб самому фіксувати свої діяння, полегшуючи роботу зі встановлення своєї особи?" – йдеться в повідомленні проєкту.

Там зазначили, що українські спецслужби знають практично про всі подібні випадки, й пообіцяли, що російські злочинці у військовій формі не залишаться безкарними.

Проєкт нагадав, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності й винні не залишаться безкарними.

Відео 18+ – тут.

Лубінець, коментуючи відео, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого, заявив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", – заявив омбудсмен.

За його словами, росіяни навмисно розстрілюють військовополонених і поширюють такі відео, щоб залякати українців.

"Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", – резюмував Лубінець.

18 червня Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

3 серпня у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Лубінець звернувся щодо цього до МКЧХ та ООН.

17 серпня ОГП повідомив, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом опублікованого у мережі відео з обезголовленим, ймовірно, українським військовим.

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