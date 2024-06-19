Прокуратура встановила ім'я бійця ЗСУ, якого окупанти обезголовили на Донеччині

Також було ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського військового

Андрій Костін (Фото: пресслужба ОП)

Українські прокурори встановили особу українського військового, про обезголовлення якого російськими окупантами на Донеччині стало відомо 18 червня. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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"Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних", – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Також було ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського військового.

Вчора, 18 червня, Костін повідомив, що на Донецькому напрямку фронту російські окупанти стратили бійця ЗСУ методом обезголовлювання: "Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення".

Наприкінці березня ООН повідомила про отримані дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених.

1 квітня представник омбудсмена Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

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