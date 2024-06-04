Росіяни стратили 61 українського військовополоненого, є один вирок – генпрокурор

Генпрокурор Костін повідомив, що наразі розслідуються 27 проваджень за фактами страти 61 захисника, повідомлено про підозри чотирьом окупантам, є перший вирок

Андрій Костін (Фото - Офіс генпрокурора)

За час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду. Про це в ефірі телемарафону повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Він заявив, що всі українські військові піддавались тортурам у полоні РФ – окупанти катують їх, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову та вдаються до інших способів фізичного насильства.

За словами Костіна, наразі потерпілими визнані 2200 українських захисників, які перебували у полоні РФ. Понад 500 військових свідчили про застосування проти них фізичного насильства під час допитів – зокрема, це були катування електрострумом.

Також генпрокурор повідомив, що встановлено щонайменше 25 об’єктів у 15 регіонах РФ, де системно знущаються з українських військових.

Від початку російської агресії зареєстровано 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідують 27 проваджень за фактами страти 61 захисника, повідомлено про підозри чотирьом окупантам. Дві справи скеровано до суду, вже є перший вирок.

Коментуючи поширене у мережі відео знущань з українських військовополонених на Харківському напрямку, Костін зазначив, що робота зі встановлення осіб, які фігурують на цих кадрах, триває.