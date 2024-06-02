З'явилось відео знущання над українськими полоненими на Харківщині, омбудсмен відреагував

На відео, що шириться в соцмережах, росіяни б'ють українських військовополонених і імітують розстріл. Попередньо, це було на Харківщині

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий випадок знущання росіян над українськими військовополоненими. Відповідні дії окупантів зафіксовані на відео, що шириться мережею.

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За попередньою інформацією, відео зняли на Харківському напрямку, де росіяни намагаються наступати. На оприлюднених кадрах окупанти ведуть українських військовополонених із зав’язаними очима, змушують співати гімн неіснуючого Радянського союзу та б’ють їх. Від удару один із українських захисників впав на землю, і тоді окупант, змушуючи його підвестись на ноги, погрожував вбити його та здійснив постріл із автомата в землю поряд із головою полоненого.

"На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", – заявив Лубінець.

Він зазначив, що звернувся з офіційними листами до ООН і Червоного Хреста, аби вони задокументували факт знущання, який стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над російськими злочинцями.

Відео 18+ – тут.

Наприкінці березня ООН повідомила, що отримала дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених.

16 травня у МВС повідомили, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.

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