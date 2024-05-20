Комбриг "Азову" Прокопенко: Понад 900 бійців бригади два роки залишаються в російському полоні

Денис Прокопенко зазначив, що "Азов" не припинить боротьбу, доки не визволить всіх полонених бійців

Денис Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади Національної гвардії "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у другу річницю виходу бійців з території заводу "Азовсталь" нагадав, що в полоні окупантів досі понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення.

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"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, які загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже два роки перебувають у російському полоні", – написав Прокопенко.

Він зазначив, що понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов", які своїми відчайдушними діями врятували Україну, зараз перебувають у полоні окупантів.

"Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне – повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу. Ми повернемо всіх. І визволимо кожного", – зазначив "Редіс".

Командир "Азову" також показав рідкісну світлину, зроблену під час перемовин на нейтральній території між підприємством "Комунальник" та металургійним заводом "Азовсталь" у Маріуполі. Фото було зроблене у травні 2022 року.

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3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року. З полону вдалося звільнити, зокрема, й захисників Азовсталі, проте азовців серед них не було.

РФ намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

5 січня Буданов заявив, що Росія "грає" на темі полонених бійців "Азову", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію в Україні.

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