Росія поширює фейки про обмін полоненими 3 січня. Україна закликає не вірити

Фото: Дмитро Лубінець

Після найбільшого обміну полоненими, що відбувся 3 січня, російська військова пропаганда почала поширювати дезінформацію, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зокрема, у РФ стверджують, що Україна нібито змогла повернути з полону тільки 173 людей в обмін на 248 росіян.

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Крім того, пропагандисти пишуть, що додатково Росія отримала 75 військових за пʼятьох командирів оборони Азовсталі, яких влітку 2023 року президент Володимир Зеленський забрав із Туреччини. ЦСК повідомляє, що це також фейк.

Вчора командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що під час наймасштабнішого обміну полоненими 3 січня до України не повернулося жодного "азовця", що боронив Азовсталь у Маріуполі.

"Російська пропаганда цією брехнею намагається викликати недовіру до української влади та нав'язати думку, що українській владі "начхати на долі полонених". Подібні вигадки розповсюджуються Кремлем щоразу, коли йдеться про обмін полоненими", – йдеться у дописі.

3 січня відбувся 49-й від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023-го. Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що в організації заходу Україні допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

Серед повернутих були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, а також ті, кого вважали зниклими безвісти.

Загалом Україні вдалося повернути додому 2828 воїнів.

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