Россия распространяет фейки об обмене пленными 3 января. Украина призывает не верить

Своей дезинформацией Россия пытается вызвать недоверие украинцев к власти и расколоть общество

Фото: Дмитрий Лубинец

После состоявшегося 3 января наибольшего обмена пленными российская военная пропаганда начала распространять дезинформацию, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В частности, в РФ утверждают, что Украина якобы смогла вернуть из плена только 173 человека в обмен на 248 россиян.

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Кроме того, пропагандисты пишут, что дополнительно Россия получила 75 военных из пяти командиров обороны Азовстали, которых летом 2023 года президент Владимир Зеленский забрал из Турции. ЦСК сообщает, что это тоже фейк.

Вчера командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что во время самого масштабного обмена пленными 3 января в Украину не вернулось ни одного "азовца", защищавшего Азовсталь в Мариуполе.

"Российская пропаганда этой ложью пытается вызвать недоверие к украинским властям и навязать мнение, что украинским властям "наплевать на судьбы пленных". Подобные выдумки распространяются Кремлем всякий раз, когда речь идет об обмене пленными", – говорится в сообщении.

3 января состоялся 49-й с начала полномасштабной войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, и он состоялся впервые с августа 2023 года. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что в организации мероприятия Украине помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Среди возвращенных были те, кто имел официальный статус военнопленного, а также считавшиеся пропавшими без вести.

В целом Украине удалось вернуть домой 2828 воинов.

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