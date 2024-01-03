Росія імітувала обміни для полоненого бійця ЗСУ. Казала, що від нього відмовились – омбудсмен
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі національного телемарафону, що одного з українських військовополонених росіяни декілька разів вивозили нібито на обмін, але повертали назад, говорячи, що "Україна від нього відмовилась".
Сьогодні, 3 січня, відбувся найбільший обмін військовополоненими, під час якого Україна змогла повернути 230 бійців та цивільних.
В омбудсмена запитали: як себе почувають повернуті додому українці. Лубінець заявив, що фізично вони всі "дуже погані", військові виснажені та схудлі.
Відповідаючи на запитання щодо їхнього морального стану, він зазначив: "Я скажу відверто: всі хлопці та дівчата морально стійкі та хоробрі й, після того як зрозуміли, що вони дійсно повернулися в Україну, казали, що вони сильні та їх ніхто не зламав".
Лубінець розповів історію, яка, за його словами, свідчить про черговий випадок знущань з українців на користь пропаганди.
"Мені сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали й казали, що від нього відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона жодного разу не погоджувала його на обмін. Я фіксую це як фізичні та психологічні тортури над людиною", – розповів він.
Вчора Лубінець заявляв, що Росія не погоджується на обмін військовополоненими, звинувачуючи в цьому Україну і розповсюджуючи серед родичів полонених пропагандистські "вкиди". Він зазначив, що росіяни роблять це навмисно, щоб розколоти українське суспільство.
- У Коордштабі уточнили, що під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути: 130 представників ЗСУ, серед них ТрО – 14, ВМС – 14; 55 нацгвардійців; 38 прикордонників; одного поліціянта; шість цивільних.
- Серед повернутих були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, а також ті, які вважалися зниклими безвісти.
- Загалом Україні вдалося повернути додому 2828 воїнів.
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