РФ имитировала обмены для пленного бойца ВСУ. Говорила, что от него отказались – омбудсмен

По словам Лубинца, такие действия свидетельствуют об очередном случае издевательств над украинцами в пользу пропаганды.

Фото: Коордштаб

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире национального телемарафона, что один из украинских военнопленных россияне несколько раз вывозили якобы на обмен, но возвращали назад, говоря, что "Украина от него отказалась".

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Сегодня, 3 января, произошел наибольший обмен военнопленными, в ходе которого Украина смогла вернуть 230 гражданских и бойцов.

У омбудсмена спросили, как себя чувствуют возвращенные домой украинцы. Лубинец заявил, что физически они все "очень плохие", военные истощены и похудели.

Отвечая на вопрос по поводу их морального состояния, он сказал: "Я скажу откровенно: все ребята морально устойчивы и храбры, и после того, как поняли, что они действительно вернулись в Украину, говорили, что они сильны и их никто не сломал" .

Лубинец рассказал историю, которая, по его словам, свидетельствует об очередном случае издевательств над украинцами в пользу пропаганды.

"Мне сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а затем возвращали и говорили, что от него отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона ни разу не согласовывала его на обмен. Я фиксирую это как физическую и психологическую пытку над человеком", – рассказал он.

Вчера Лубинец заявлял, что Россия не соглашается на обмен военнопленными, обвиняя в этом Украину и распространяя среди родственников пленных пропагандистские "вбросы". Он отметил, что россияне делают это намеренно, чтобы расколоть украинское общество.

В Коордштабе уточнили, что в ходе сегодняшнего обмена удалось вернуть: 130 представителей ВСУ, среди них ТрО – 14, ВМС – 14; 55 нацгвардейцев; 38 пограничников; одного полицейского; шесть гражданских.

Среди возвращенных были те, кто имел официальный статус военнопленного, а также те, кто считался пропавшими без вести.

В целом Украине удалось вернуть домой 2828 воинов.

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